Winny grudzień, czyli Salon Win 2018 Fermentu.

oniec roku, to czas podsumowań. Każdy chwali się tym, co najlepszego wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tak samo jest w branży winiarskiej. Liczne degustacje, rankingi i zapowiedzi na kolejny rok. Na wielkie wydarzenie zapowiada się Ferment Show, Salon Win 2018.Za młodym jeszcze magazynem o winach (i nie tylko) stoi ekipa doświadczonych zawodowców. Wojciech Bońkowski , to założyciel portalu Winicjatywa , który od lat uczy Polaków wybierać i pić wraz z grupą Przyjaciół w czerwcu 2017 roku wydał pierwszy numer Fermentu. Wśród autorów znajdziecie znanych dziennikarzy winiarskich, między innymi Ewę Wieleżyńską Marka Bieńczyka i wielu innych. W każdym numerze znajdziemy solidne teksty o winach, relacje z winnych podróży, recenzje książek, a przede wszystkim sylwetki ludzi, którzy za tymi winami stoją - produkują, dostarczają i podają na stoły.8 grudnia w salach CSW odbędzie się pierwszy Ferment Show Salon Win 2018. Zapowiadany przez organizatorów, jako największe winiarskie wydarzenie roku!Będzie można najlepszych win na polskim rynku od wszystkich czołowych importerów. Na swoje stoiska zaprasza ponad 40 wystawców. Zdecydowaną atrakcją są degustacje komentowane przez redaktorów Fermentu. Warto się przyjrzeć winom polskim, które z każdym rokiem stają się bardziej interesujące, sprawdzić jak smakuje doskonała cava, czy poznać najlepsze wina 2018 wybrane przez Redaktorów Fermentu.Pismo ze szczególną estymą traktuje swoich wiernych prenumeratorów, zapraszając ich do specjalnej strefy VIP z wybitnymi butelkami i możliwość zakupu win na miejscu.Program11:00-13:00 Strefa VIP – wejście tylko dla prenumeratorów Fermentu, prezentacja najlepszych win13:00-19:00 Część dla miłośników wina – importerzy prezentują wina przy stolikachDegustacje komentowane przez redaktorów Fermentu:11:30–12:30 Wina niemieckie – prowadzi Tomasz Prange-Barczyński (wstęp wolny dla przedstawicieli branży winiarskiej)13:00–14:00 Recaredo – jubilerska Cava – prowadzi Sławomir Sochaj (wstęp: 50 zł)14:00–15:00 Ukryte skraby Salonu Ferment Show – autorski wybór Tomasza Prange-Barczyńskiego (wstęp wolny)14:30–15:30 Najlepsze wina roku 2018 – wina białe – prowadzą Ewa Rybak, Ewa Wieleżyńska i Wojciech Bońkowski (wstęp: 100 zł)15:30–16:30 Katalonia – prowadzi Maciej Nowicki (wstęp: 50 zł)16:00–17:00 Najlepsze wina roku 2018 – wina czerwone – prowadzą Ewa Rybak, Ewa Wieleżyńska i Wojciech Bońkowski (wstęp: 100 zł)17:30–18:30 Barolo – prowadzi Maciej Świetlik (wstęp: 100 zł)17:30–18:30 Najlepsze wina polskie – prowadzi Maciej Nowicki (wstęp: 50 zł)Gościem specjalnym imprezy są Wina Niemieckie a wśród wystawców znajdą się: ArmaStyl, Atlantika, Austrovin, Dolio Vini, Dom Szampana, Dyletanci Dom Bliskowice , El Catador, Endorwina, Eurofoods Gastro, Eurocash, Gentleman’s Wine Selection, House of Wine, Impresja, Lutomski, Mielżyński, Muratori, Partner Center, Pernod Ricard, Piccola Italia, Platinum Wines, QX, Stowarzyszenie Winnic Dolnośląskich : Winnica Anna, Winnica Jadwiga, Winnica Saint-Vincent, Winnice Jaworek, Taszka, TiM, Twoje Wino, Vini e Affini, VinOn, Vinoteka 13, Vive le Vin, Winemates, Wine & People, Winnica Turnau, Winnice EuropyBilet wstępu na degustację otwartą: 50 zł od osoby oraz bilety na wszystkie degustacje można zarezerwować na stronie Winicjatywy